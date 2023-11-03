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Ченцов Аксен Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Ченцов Федор Федоров

Мать: Ченцова Ирина Никифорова

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Долгорожева Ирина Аксентьева

Мать ребёнка: Чернцова Степанида Петрова

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Чернцов Иван Аксенов

Мать ребёнка: Чернцова Степанида Петрова

Рождение ребёнка
08.06.1786

Сын: Чернцов Федор Аксенов

Мать ребёнка: Чернцова Степанида Петрова

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Чернцов Егор Аксенов

Мать ребёнка: Чернцова Степанида Петрова

Рождение ребёнка
08.01.1791

Дочь: Красноусова Татьяна Аксенова

Мать ребёнка: Чернцова Степанида Петрова

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Чернцов Федор 2 Аксенов

Мать ребёнка: Чернцова Степанида Петрова

Рождение ребёнка
02.06.1801

Дочь: Федосья Аксенова

Мать ребёнка: Чернцова Степанида Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернцова Степанида Петрова

Смерть
Неизвестно
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