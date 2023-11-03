Ченцов Аксен Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1757
Отец: Ченцов Федор Федоров
Мать: Ченцова Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Долгорожева Ирина Аксентьева
Мать ребёнка: Чернцова Степанида Петрова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Чернцов Иван Аксенов
Мать ребёнка: Чернцова Степанида Петрова
Рождение ребёнка
08.06.1786
Мать ребёнка: Чернцова Степанида Петрова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Чернцов Егор Аксенов
Мать ребёнка: Чернцова Степанида Петрова
Рождение ребёнка
08.01.1791
Дочь: Красноусова Татьяна Аксенова
Мать ребёнка: Чернцова Степанида Петрова
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Чернцова Степанида Петрова
Рождение ребёнка
02.06.1801
Дочь: Федосья Аксенова
Мать ребёнка: Чернцова Степанида Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно