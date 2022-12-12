(Шишева) Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шишева) Анна Тимофеева

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.07.1834

Дата смерти

22.11.1834

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1811 г.р.

Мать

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1834

Отец: Шишев Тимофей Петров

Мать: Шишева Александра Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
31.07.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож Села казенный крестьянин Павел Петроф и тогож села Петра Васильева дочь девица Пераскева Петрова | Казанская церковь
Смерть
22.11.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: младенческою | младенческою
Похороны
?.11.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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