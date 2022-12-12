(Шишева) Анна Тимофеева
Место рождения
Дата рождения19.07.1834
Дата смерти22.11.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1834
Отец: Шишев Тимофей Петров
Крещение
31.07.1834
воспреемники: Онагож Села казенный крестьянин Павел Петроф и тогож села Петра Васильева дочь девица Пераскева Петрова | Казанская церковь
Смерть
22.11.1834
Причина смерти: младенческою | младенческою
Похороны
?.11.1834
на отведенном кладбище при Казанской церкви