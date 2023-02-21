Безменова (Турбина) Наталья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Турбин Герасим Панфилович
Мать: Турбина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Яковлевых Васса Матвеевна
Отец ребёнка: Безменов Матвей Семенович
с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно