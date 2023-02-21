Безменова (Турбина) Наталья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безменова (Турбина) Наталья Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Турбин Герасим Панфилович

Мать: Турбина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Яковлевых Васса Матвеевна

Отец ребёнка: Безменов Матвей Семенович

с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безменов Матвей Семенович

Смерть
Неизвестно
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