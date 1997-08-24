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Ростовцева Анна Евгеньевна

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

24.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1997

Отец: Ростовцев Евгений Георгиевич

Мать: Ростовцева Елена Сергеевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край