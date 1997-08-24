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Ростовцева Анна Евгеньевна
Ростовцева Анна Евгеньевна
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Место рождения
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
Дата рождения
24.08.1997
Пол
Женский
Отец
Ростовцев Евгений Георгиевич
1971 г.р.
Мать
Ростовцева (Антонец) Елена Сергеевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1997
Отец:
Ростовцев Евгений Георгиевич
Мать:
Ростовцева Елена Сергеевна
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
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