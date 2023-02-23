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Круглова Римма Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1915

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1951

Дочь: Арефьева Тамара Леонтьевна

Отец ребёнка: Лютов Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
20.11.1953

Дочь: Лютова Екатерина Леонидовна

Отец ребёнка: Лютов Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лютов Вячеслав Леонидович

Отец ребёнка: Лютов Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лютов Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Лютов Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лютов Феофан Леонидович

Отец ребёнка: Лютов Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лютов Валентин Леонидович

Отец ребёнка: Лютов Леонид Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лютов Леонид Васильевич

Смерть
2005
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