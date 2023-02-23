Круглова Римма Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1915
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1951
Дочь: Арефьева Тамара Леонтьевна
Отец ребёнка: Лютов Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
20.11.1953
Дочь: Лютова Екатерина Леонидовна
Отец ребёнка: Лютов Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лютов Вячеслав Леонидович
Отец ребёнка: Лютов Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лютов Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лютов Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лютов Валентин Леонидович
Отец ребёнка: Лютов Леонид Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005