Векова Татьяна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векова Татьяна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веков Осип Сергеевич

Мать: Векова жена Осипа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Козлов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Зоя Митрофановна

Отец ребёнка: Козлов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Петр Митрофанович

Отец ребёнка: Козлов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Козлов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Лидия Митрофановна

Отец ребёнка: Козлов Митрофан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Митрофан

Смерть
Неизвестно
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