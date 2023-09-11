Векова Татьяна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Веков Осип Сергеевич
Мать: Векова жена Осипа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Козлов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Зоя Митрофановна
Отец ребёнка: Козлов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Козлов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Лидия Митрофановна
Отец ребёнка: Козлов Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Митрофан
Смерть
Неизвестно