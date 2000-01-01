Яни Биласа Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1876 ст.
Сын: Яни Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Яни Дмитрий Иванович
Запись о рождении сделана в метрической книге Введенской церкви Феодосии.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яни Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно