Шебаровский Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебаровский Илья Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1930

Дочь: Шебаровская Лидия Ильинична

Мать ребёнка: Шебаровская Анна

Ранение
1941
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шебаровская Анна

Смерть
1941
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