Шебаровский Илья Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1930
Дочь: Шебаровская Лидия Ильинична
Мать ребёнка: Шебаровская Анна
Ранение
1941
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шебаровская Анна
Смерть
1941