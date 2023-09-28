Трубицын Епифан Агеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1659
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1659
Отец: Трубицын Агей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: Трубицына Стефанида Игнатова
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: Трубицына Стефанида Игнатова
Рождение ребёнка
1706
Сын: Трубицын Алексей Епифанов
Мать ребёнка: Трубицына Стефанида Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чернава, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Чернавский Острог, Чернавская волость, Елецкий уезд, Орловская губерния
Смерть
Неизвестно