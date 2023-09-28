Трубицын Епифан Агеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Епифан Агеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1659

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1659

Отец: Трубицын Агей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Трубицын Павел Епифанов

Мать ребёнка: Трубицына Стефанида Игнатова

Рождение ребёнка
1695

Сын: Трубицын Калина Епифанов

Мать ребёнка: Трубицына Стефанида Игнатова

Рождение ребёнка
1706

Сын: Трубицын Алексей Епифанов

Мать ребёнка: Трубицына Стефанида Игнатова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Стефанида Игнатова

Место жительства
Неизвестно
Чернава, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Чернавский Острог, Чернавская волость, Елецкий уезд, Орловская губерния
Смерть
Неизвестно
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