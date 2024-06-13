Массаев Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Массаев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Массаева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Федосеева Зинаида Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Массаев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Федосеева Зинаида Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федосеева Зинаида Романовна
Рождение ребёнка
22.02.1965
Дочь: Захарова (Массаева) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Федосеева Зинаида Романовна
Рождение ребёнка
15.04.1975
Сын: Массаев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Федосеева Зинаида Романовна
Смерть
1993