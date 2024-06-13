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Массаев Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Массаев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Массаева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Федосеева Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Массаев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Федосеева Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Массаев Роман Михайлович

Мать ребёнка: Федосеева Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
22.02.1965

Дочь: Захарова (Массаева) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Федосеева Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
15.04.1975

Сын: Массаев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Федосеева Зинаида Романовна

Смерть
1993

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