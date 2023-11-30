Шупенько Антон
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1920
Мать ребёнка: Шупенько Бронислава
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Летяго Мальвина
Мать ребёнка: Шупенько Бронислава
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Бондарок Валентина
Мать ребёнка: Шупенько Бронислава
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Бондарок \\ Бондаронок Валентина
Мать ребёнка: Шупенько Бронислава
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шупенько Бронислава
Смерть
1985
Похороны
Неизвестно