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Шупенько Антон

Место рождения

Лотевичи, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Лотевичи, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
02.05.1920

Сын: Шупенько Пётр Антонович

Мать ребёнка: Шупенько Бронислава

Лотевичи, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Летяго Мальвина

Мать ребёнка: Шупенько Бронислава

Лотевичи, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Бондарок Валентина

Мать ребёнка: Шупенько Бронислава

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Бондарок \\ Бондаронок Валентина

Мать ребёнка: Шупенько Бронислава

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шупенько Бронислава

Смерть
1985
Лотевичи, Вилейский район, Минская область
Похороны
Неизвестно
Лотевичи, Вилейский район, Минская область
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