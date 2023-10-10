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Якунин Дмитрий Павлович

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Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

05.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1987

Отец: Якунин Павел Михайлович

Мать: Якунина Вера Васильевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
19.08.2016

Жена: Якунина Вероника Юрьевна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.07.2017

Сын: Якунин Артур Дмитриевич

Мать ребёнка: Якунина Вероника Юрьевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.04.2021

Сын: Якунин Руслан Дмитриевич

Мать ребёнка: Якунина Вероника Юрьевна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
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