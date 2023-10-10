Якунин Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рождения05.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1987
Отец: Якунин Павел Михайлович
Мать: Якунина Вера Васильевна
Бракосочетание
19.08.2016
Жена: Якунина Вероника Юрьевна
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.07.2017
Мать ребёнка: Якунина Вероника Юрьевна
Рождение ребёнка
04.04.2021
Мать ребёнка: Якунина Вероника Юрьевна