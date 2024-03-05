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Егорова Лидия Михайловна

Место рождения

Чернуха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.10.1915

Дата смерти

30.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1915

Отец: Егоров Михаил Алексеевич

Мать: Степанова Нина Алексеевна

Чернуха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Виктор Васильевич

Чернуха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комарович Леопольд Браниславович

Чернуха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.03.1939

Сын: Комарович Леопольд Леопольдович

Отец ребёнка: Комарович Леопольд Браниславович

Чернуха, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.11.1948

Сын: Наймушин Глеб Викторович

Отец ребёнка: Наймушин Виктор Васильевич

Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Смерть
30.08.1994
Песчанка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

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