Егорова Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.10.1915
Дата смерти30.08.1994
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1939
Сын: Комарович Леопольд Леопольдович
Отец ребёнка: Комарович Леопольд Браниславович
Рождение ребёнка
28.11.1948
Отец ребёнка: Наймушин Виктор Васильевич
Северо-Курильск, Северо-Курильский, Сахалинская область
Смерть
30.08.1994
Песчанка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область