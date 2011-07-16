(Попова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попова Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Полагин Юрий

Отец ребёнка: Полагин Дмитрий

Рождение ребёнка
07.11.1941

Сын: Бруданин Игорь

Отец ребёнка: Полагин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полагин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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