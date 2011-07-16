(Попова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попова Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Полагин Юрий
Отец ребёнка: Полагин Дмитрий
Рождение ребёнка
07.11.1941
Сын: Бруданин Игорь
Отец ребёнка: Полагин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полагин Дмитрий
Смерть
Неизвестно