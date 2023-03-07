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Широков Козьма Естифеев

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Место рождения

Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Жена

Около 1697 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Широков Естифей (Естюнка) Елисеев

Мать: Широкова Зиновия

Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Марья Кузьмина

Мать ребёнка: Широкова Феодора

Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Феодора

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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