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Татьяна Игнатьева
Татьяна Игнатьева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1744
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Игнатий Семенов
1717 г.р.
Мать
Анна Афанасьева
1723 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец:
Игнатий Семенов
Мать:
Анна Афанасьева
Смерть
Неизвестно
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