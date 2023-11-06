Спасибов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.?
Дата смерти?.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1927
Дочь: Шелухина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Спасибова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
18.09.1928
Дочь: Леденёва Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Спасибова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
12.02.1935
Мать ребёнка: Спасибова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спасибов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Спасибова Елена Андреевна
Смерть
?.12.1988
Новоалександровск, Новоалександровский, Ставропольский край