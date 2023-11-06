Спасибов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасибов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.?

Дата смерти

?.12.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1927

Дочь: Шелухина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Спасибова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
18.09.1928

Дочь: Леденёва Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Спасибова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
12.02.1935

Сын: Спасибов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Спасибова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спасибов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Спасибова Елена Андреевна

Смерть
?.12.1988
Новоалександровск, Новоалександровский, Ставропольский край
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