Неучев Николай
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1886
Мать ребёнка: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно