Белов Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1953

Дата смерти

16.06.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Ирина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Ирина Викторовна

Смерть
16.06.2022
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