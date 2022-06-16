Белов Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1953
Дата смерти16.06.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Ирина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Ирина Викторовна
Смерть
16.06.2022