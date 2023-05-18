(Антипова (Авдеева)) Лидия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Антипова (Авдеева)) Лидия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1910

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1910

Отец: Антипов (авдеев) Николай Тимофеев

Мать: Антипова (авдеева) Мария Тихонова