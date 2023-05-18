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(Антипова (Авдеева)) Лидия Николаева
(Антипова (Авдеева)) Лидия Николаева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.1910
Пол
Женский
Отец
Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
1875 г.р.
Мать
Антипова (авдеева) (Хрюпова) Мария Тихонова
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КН
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1910
Отец:
Антипов (авдеев) Николай Тимофеев
Мать:
Антипова (авдеева) Мария Тихонова
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