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Лобанова Наталья Борисовна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

04.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1980

Отец: Лобанов Борис Алексеевич

Мать: Лобанова Валентина Григорьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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