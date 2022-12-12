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Лобанова Наталья Борисовна
Лобанова Наталья Борисовна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
04.12.1980
Пол
Женский
Отец
Лобанов Борис Алексеевич
1949 г.р.
Мать
Лобанова (Булганина) Валентина Григорьевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1980
Отец:
Лобанов Борис Алексеевич
Мать:
Лобанова Валентина Григорьевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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