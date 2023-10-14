Антропянский Алексей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропянский Алексей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антропянский Гаврила Емельянович

Мать: Липская Маланья Романовна

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