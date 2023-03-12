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Омелюгин Борис Никитьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

28.08.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Омелюгин Никита

Мать: Омелюгина Надежда Георгиевна

В справке указано, умер в 61 год.
Рождение ребёнка
26.09.1916

Дочь: Смирнова Ираида Борисовна

Мать ребёнка: Омелюгина Текуса Петровна

дер. Окуловская, Явенга, Вожегодского района, Вологодской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Омелюгина Текуса Петровна

Смерть
28.08.1935
дер. Окуловская, Явенга, Вожегодского района, Вологодской области
Колхоз "Северянин".
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