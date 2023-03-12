Омелюгин Борис Никитьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти28.08.1935
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Омелюгин Никита
В справке указано, умер в 61 год.
Рождение ребёнка
26.09.1916
Дочь: Смирнова Ираида Борисовна
Мать ребёнка: Омелюгина Текуса Петровна
дер. Окуловская, Явенга, Вожегодского района, Вологодской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1935
дер. Окуловская, Явенга, Вожегодского района, Вологодской области
Колхоз "Северянин".