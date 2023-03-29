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Фролова Ульяна Фроловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Петров Фрол Петрович

Мать: Ксения Ивановна

Смерть
1891
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