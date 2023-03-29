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Фролова Ульяна Фроловна
Фролова Ульяна Фроловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1883
Дата смерти
1891
Пол
Женский
Отец
Петров Фрол Петрович
1838 г.р.
Мать
Ксения Ивановна
1839 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец:
Петров Фрол Петрович
Мать:
Ксения Ивановна
Смерть
1891
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