Яковлев Максим
Место рожденияРоссия, Смоленская область, д. Самсоново
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Яковлев Леон
Мать: ?
Россия, Смоленская область, д. Самсоново
Рождение ребёнка
08.10.1915
Дочь: (Яковлева) Пелагея (Полина)
Мать ребёнка: (Киселёва) Антонина
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Яковлева) Анастасия
Мать ребёнка: (Киселёва) Антонина
Рождение ребёнка
?.10.1919
Сын: Яковлев Петр
Мать ребёнка: (Киселёва) Антонина
Россия, Смоленская область, д. Самсоново
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Киселёва) Антонина
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Киселёва) Антонина
Смерть
Неизвестно