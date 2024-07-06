Яковлев Максим Около 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлев Максим

Место рождения

Россия, Смоленская область, д. Самсоново

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1915 г.р.
1919 г.р.
1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Яковлев Леон

Мать: ?

Россия, Смоленская область, д. Самсоново
Рождение ребёнка
08.10.1915

Дочь: (Яковлева) Пелагея (Полина)

Мать ребёнка: (Киселёва) Антонина

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Яковлева) Анастасия

Мать ребёнка: (Киселёва) Антонина

Рождение ребёнка
?.10.1919

Сын: Яковлев Петр

Мать ребёнка: (Киселёва) Антонина

Россия, Смоленская область, д. Самсоново
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Киселёва) Антонина

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Киселёва) Антонина

Смерть
Неизвестно

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