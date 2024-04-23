Холоденко (Шурховецкая) Ксения Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холоденко (Шурховецкая) Ксения Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1904

Дата смерти

15.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1904

Отец: Шурховецкий Тихон Иванович

Мать: Шурховецкая Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холоденко Василий Прохорович

Рождение ребёнка
25.11.1927

Сын: Холоденко Яков Васильевич

Отец ребёнка: Холоденко Василий Прохорович

Рождение ребёнка
25.12.1929

Сын: Холоденко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Холоденко Василий Прохорович

Смерть
15.11.1986

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