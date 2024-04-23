Холоденко (Шурховецкая) Ксения Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1904
Дата смерти15.11.1986
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1904
Отец: Шурховецкий Тихон Иванович
Мать: Шурховецкая Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1927
Сын: Холоденко Яков Васильевич
Отец ребёнка: Холоденко Василий Прохорович
Рождение ребёнка
25.12.1929
Сын: Холоденко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Холоденко Василий Прохорович
Смерть
15.11.1986