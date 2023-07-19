Солдатенкова Луиза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатенков Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Солдатенков Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатенкова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Солдатенков Сергей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатенкова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Солдатенков Сергей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно