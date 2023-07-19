Солдатенкова Луиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатенкова Луиза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатенков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Солдатенков Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатенкова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Солдатенков Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатенкова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Солдатенков Сергей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатенков Сергей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно