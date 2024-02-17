Мусихина Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1988
Отец: Белоусов Виктор
Рождение ребёнка
30.01.2014
Дочь: Мусихина Надежда Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.2017
Сын: Мусихин Дмитрий Егеньевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности