Мусихина Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1988

Отец: Белоусов Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.2014

Дочь: Мусихина Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.2017

Сын: Мусихин Дмитрий Егеньевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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