Мищенко ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мищенко ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена ?
Мать ребёнка: Мищенко Параска ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мищенко Михаил ?
Мать ребёнка: Мищенко Параска ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мищенко Иван ?
Мать ребёнка: Мищенко Параска ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мищенко Николай ?
Мать ребёнка: Мищенко Параска ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мищенко Параска ?
Смерть
Неизвестно