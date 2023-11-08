Мищенко ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМищенко ?

Мищенко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мищенко ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена ?

Мать ребёнка: Мищенко Параска ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мищенко Михаил ?

Мать ребёнка: Мищенко Параска ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мищенко Иван ?

Мать ребёнка: Мищенко Параска ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мищенко Николай ?

Мать ребёнка: Мищенко Параска ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мищенко Параска ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close