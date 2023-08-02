?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Сын: Джелали Савва Ерьев
Отец ребёнка: Джелали Ерий
Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-14
Рождение ребёнка
1792
Сын: Джелали Иван Ерьев
Отец ребёнка: Джелали Ерий
ГАЗО , Ф - 12-2-32, рев.сказки 1811г зап.№ 14