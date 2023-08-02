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Рождение ребёнка
1768

Сын: Джелали Савва Ерьев

Отец ребёнка: Джелали Ерий

Османская империя Крымское ханство
ГАЗО , Ф - 12-2-32, ревиз.сказка 1811г.,зап-14
Рождение ребёнка
1792

Сын: Джелали Иван Ерьев

Отец ребёнка: Джелали Ерий

ГАЗО , Ф - 12-2-32, рев.сказки 1811г зап.№ 14
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