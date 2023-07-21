Львова Устинья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львова Устинья Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: Степанов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Степанов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Степанов Григорий

Смерть
Неизвестно