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Шипулин Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1976

Отец: Шипулин Сергей Аркадьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1998

Сын: Шипулин Аркадий Сергеевич

Мать ребёнка: Гербенсгаген Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
16.07.2006

Сын: Шипулин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Гербенсгаген Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
18.08.2019

Дочь: Шипулина Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Гербенсгаген Оксана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гербенсгаген Оксана Владимировна