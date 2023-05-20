Шипулин Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1976
Отец: Шипулин Сергей Аркадьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1998
Сын: Шипулин Аркадий Сергеевич
Мать ребёнка: Гербенсгаген Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
16.07.2006
Мать ребёнка: Гербенсгаген Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
18.08.2019
Дочь: Шипулина Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Гербенсгаген Оксана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно