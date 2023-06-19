Александра Никитична
Место рождения
Дата рождения06.05.1890 ст.
Дата смерти20.05.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1890 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Александра Георгиевна
Скрыто настройками приватности
Смерть
20.05.1890 ст.
Афанасьевская церковь 20.05.1890 Вилина крестьянская дочь Александра Никитична Вилина отец крестьянин Никита Федоров https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896B-33WZ?i=636&cat... Показать все