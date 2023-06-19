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Александра Никитична

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

06.05.1890 ст.

Дата смерти

20.05.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1890 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Александра Георгиевна

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
20.05.1890 ст.
Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.05.1890 Вилина крестьянская дочь Александра Никитична Вилина отец крестьянин Никита Федоров https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-896B-33WZ?i=636&cat... Показать все