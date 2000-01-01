(Киселёв) Мавра Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселёв) Мавра Ефремовна

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Место рождения

(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Казанской губернии)

Дата рождения

Около 1747

Пол

Женский

Отец

1719 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Киселёв Ефрем Кузьмич

Мать: Киселёва Марфа Минеевна

(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Казанской губернии)
Работа или профессия
Неизвестно
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