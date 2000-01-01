(Киселёв) Мавра Ефремовна
Место рождения(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Казанской губернии)
Дата рожденияОколо 1747
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Киселёв Ефрем Кузьмич
Мать: Киселёва Марфа Минеевна
(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Казанской губернии)
Работа или профессия
Неизвестно