Кожевников Александр Сергеевич
Место рожденияКукмор, Мамадышский уезд, Казанская губ.
Дата рождения05.02.1915 ст.
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1915 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1947
Сын: Кожевников Геннадий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1949
Сын: Кожевников Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1980