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Кожевников Александр Сергеевич

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Место рождения

Кукмор, Мамадышский уезд, Казанская губ.

Дата рождения

05.02.1915 ст.

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1915 ст.

Отец: Кожевников Сергей Ефимович

Мать: Кожевникова (Кошелева) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1947

Сын: Кожевников Геннадий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Кожевников Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1980

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