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Бабушкин Петр Андреевич

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Место рождения

Разночиновка, Наримановский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Разночиновка, Наримановский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
12.02.1841 ст.

Жена: Бабушкина Варвара Лукьяновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Селения Яицкого крестьянин Разночинского общества Петр Андреевич Бабушкин -19 лет Невеста: Красноярского мещанина Лукьяна Осиповича Вилявина дочь Варвара Лукьяновна -18 лет https://rodoslo... Показать все
Смерть
Неизвестно
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