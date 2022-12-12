Бабушкин Петр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1841 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Селения Яицкого крестьянин Разночинского общества Петр Андреевич Бабушкин -19 лет Невеста: Красноярского мещанина Лукьяна Осиповича Вилявина дочь Варвара Лукьяновна -18 лет https://rodoslo... Показать все
Смерть
Неизвестно