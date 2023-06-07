Евдокия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Мавра Степанова
Отец ребёнка: Степан Калинин
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Акилина Степанова
Отец ребёнка: Степан Калинин
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Тимофей Степанов
Отец ребёнка: Степан Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Калинин
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1788
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)