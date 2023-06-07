Евдокия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1737 и 1740 г.р.

Дети

Около 1759 г.р.
Около 1771 г.р.
Около 1771 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Мавра Степанова

Отец ребёнка: Степан Калинин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Акилина Степанова

Отец ребёнка: Степан Калинин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Тимофей Степанов

Отец ребёнка: Степан Калинин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Калинин

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1788
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)