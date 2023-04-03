Ксения Артамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Артамонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Козьма Семёнов

Отец ребёнка: Семен Богданов

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Родион Семёнов

Отец ребёнка: Семен Богданов

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семен Богданов

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Корнил Семёнов

Отец ребёнка: Семен Богданов

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Акилина Семёнова

Отец ребёнка: Семен Богданов

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Семен Богданов

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1796

Сын: Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Семен Богданов

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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