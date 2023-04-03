Ксения Артамонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Козьма Семёнов
Отец ребёнка: Семен Богданов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Родион Семёнов
Отец ребёнка: Семен Богданов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семен Богданов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Корнил Семёнов
Отец ребёнка: Семен Богданов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Акилина Семёнова
Отец ребёнка: Семен Богданов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Семен Богданов
Рождение ребёнка
1796
Сын: Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Семен Богданов
Смерть
Неизвестно