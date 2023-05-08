Цыбулько Федосья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1943
Сын: Цыбулько Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Цыбулько Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михальченко Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Цыбулько Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щирова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Цыбулько Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цыбулько Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно