Цыбулько Федосья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбулько Федосья Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1943

Сын: Цыбулько Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Цыбулько Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михальченко Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Цыбулько Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щирова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Цыбулько Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цибулько Петр Васильевич

Отец ребёнка: Цыбулько Василий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно