Змеу Антон Сергеевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1987
Отец: не указан
Мать: Змеу Галина Досифеевна
Рождение ребёнка
09.09.2012
Мать ребёнка: Змеу Дарья Владимировна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.01.2015
Дочь: Змеу Алена Антоновна
Мать ребёнка: Змеу Дарья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Змеу Дарья Владимировна