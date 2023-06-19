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Змеу Антон Сергеевич

Место рождения

Сусоловка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1987

Отец: не указан

Мать: Змеу Галина Досифеевна

Сусоловка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.09.2012

Сын: Змеу Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Змеу Дарья Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.01.2015

Дочь: Змеу Алена Антоновна

Мать ребёнка: Змеу Дарья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Змеу Дарья Владимировна