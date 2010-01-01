Кротова (Лебедев) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кротова (Лебедев) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1961

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1961

Отец: Лебедев Юрий

Мать: Зоя

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