Суслов Федот Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Федот Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Суслов Петр

Мать: Суслова Екатерина Васильева

Бракосочетание
18.01.1801

Жена: Суслова Настасья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Суслов Козма Федотов

Мать ребёнка: Суслова Настасья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суслов Роман Федотов

Мать ребёнка: Суслова Настасья Васильева

Смерть
Неизвестно
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