Суслов Федот Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Суслов Петр
Бракосочетание
18.01.1801
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Суслов Козма Федотов
Мать ребёнка: Суслова Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суслов Роман Федотов
Мать ребёнка: Суслова Настасья Васильева
Смерть
Неизвестно