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Сорокин Николай Андреевич

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Место рождения

Кировская обл.Лебяжский р-он д.Б-Шоры

Дата рождения

17.06.1946

Дата смерти

02.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1946

Отец: Сорокин Андрей Николаевич

Мать: Сорокина Августа

Кировская обл.Лебяжский р-он д.Б-Шоры
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.05.2005
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Рак легких
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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