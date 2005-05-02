Сорокин Николай Андреевич
Место рожденияКировская обл.Лебяжский р-он д.Б-Шоры
Дата рождения17.06.1946
Дата смерти02.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1946
Отец: Сорокин Андрей Николаевич
Мать: Сорокина Августа
Кировская обл.Лебяжский р-он д.Б-Шоры
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.05.2005
Причина смерти: Рак легких
Похороны
Неизвестно