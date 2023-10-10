Ignatovičs Jānis
Место рождения
Дата рождения09.04.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1966
Отец: Ignatovičs Boļeslavs
Мать: Альжбета
Рождение ребёнка
15.05.1998
Сын: Brigmanis Emīls
Мать ребёнка: Brigmane Aina
Рождение ребёнка
09.01.2001
Дочь: Brigmane Līga
Мать ребёнка: Brigmane Aina
Рождение ребёнка
08.05.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Brigmane Aina
Работа или профессия
Неизвестно