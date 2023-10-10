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Ignatovičs Jānis

Место рождения

Екабпилс, Jēkabpils novads

Дата рождения

09.04.1966

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

1998 г.р.
2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1966

Отец: Ignatovičs Boļeslavs

Мать: Альжбета

Екабпилс, Jēkabpils novads
Рождение ребёнка
15.05.1998

Сын: Brigmanis Emīls

Мать ребёнка: Brigmane Aina

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
09.01.2001

Дочь: Brigmane Līga

Мать ребёнка: Brigmane Aina

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
08.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Brigmane Aina

Работа или профессия
Неизвестно
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