Сорокина (Шишова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Шишова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Филимоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Филимоново, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
21.01.1908

Муж: Сорокин Стефан Григорьевич

Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Рушинова крестьяне Григорий Платонов и Никита Сорокин по н: села Филимонова крестьяне Василий Филиппович Шишов и Алексей Шишов
Рождение ребёнка
15.10.1910

Сын: Сорокин Дмитрий Стефанович

Отец ребёнка: Сорокин Стефан Григорьевич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.09.1911

Сын: Сорокин Дмитрий Стефанович

Отец ребёнка: Сорокин Стефан Григорьевич

Рушиново, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.09.1915

Сын: Сорокин Константин Стефанович

Отец ребёнка: Сорокин Стефан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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