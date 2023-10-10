Сорокина (Шишова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1908
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
по ж: д. Рушинова крестьяне Григорий Платонов и Никита Сорокин по н: села Филимонова крестьяне Василий Филиппович Шишов и Алексей Шишов
Рождение ребёнка
15.10.1910
Сын: Сорокин Дмитрий Стефанович
Отец ребёнка: Сорокин Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
17.09.1911
Сын: Сорокин Дмитрий Стефанович
Отец ребёнка: Сорокин Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
20.09.1915
Сын: Сорокин Константин Стефанович
Отец ребёнка: Сорокин Стефан Григорьевич
Смерть
Неизвестно