Кусков Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусков Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кускова Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Кускова (Гаврилова) Анна Авинировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусков Николай Борисович

Мать ребёнка: Кускова (Гаврилова) Анна Авинировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кусков Владимир Борисович

Мать ребёнка: Кускова (Гаврилова) Анна Авинировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кускова (Гаврилова) Анна Авинировна

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