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Афанасьев Валерий Борисович
Афанасьев Валерий Борисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Дата смерти
2011
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Афанасьева Любовь Федоровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать:
Афанасьева Любовь Федоровна
Смерть
2011
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