Давытева (Гизатуллина) Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давытева (Гизатуллина) Амина

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Место рождения

Бакрче, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.04.1926

Дата смерти

17.12.2016

Пол

Женский

Отец

До 1890 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 22.04.1926 по 1930
с. Бакрче (тат. Олы Бакырчы) Апастовский район
Рождение
22.04.1926

Отец: Гизатуллин Сафиулла

Мать: Гизатуллина Хэтфикамал

Бакрче, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Редакционно-издательский центр (РИЦ) | Әминә Давытева | Ислам диненә давамчы
Место жительства
С 1930 по 1946
Мезиновский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1946 по 1950
Шайтанка, Новолялинский, Свердловская область
Место жительства
С ?.01.1949 по 17.12.2016
Работа или профессия
С 21.03.1949 по 23.05.1949
село Фёдоровское, Кайбицкий район
Лесоруб | Деченевский Лесопункт Кайбицкого Леспромхоза Минлесбумпрома ТАССР
Работа или профессия
С 07.07.1949 по 22.02.1950
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Грузчик автомашины | Транспортная контора тресто №40, автоколонна №1
Работа или профессия
С 23.02.1950 по 20.11.1950
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Курсы шоферов | Транспортная контора тресто №40
Работа или профессия
С 21.11.1950 по 17.04.1951
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Шофер | Транспортная контора тресто №40
Работа или профессия
С 18.04.1951 по 05.09.1951
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Грузчик | Транспортная контора тресто №40
Работа или профессия
С 08.10.1951 по 04.05.1955
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рабочая по складу столовой №39 | Второй Казанский трест столовых
Рождение ребёнка
13.02.1953

Сын: Давытев Рауф

Отец ребёнка: Давытев Рахимзян

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давытев Рахимзян

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 28.01.1956 по 30.05.1956
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Разнорабочий | Казанская База №1 Заготзерно
Рождение ребёнка
15.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давытев Рахимзян

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
24.10.1959
г. Казань, ул. Рахимова, д. 17 ,кв. 25
Регистрация по месту жительства
Работа или профессия
С 29.12.1959 по 30.05.1962
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Ночная приемщица в магазине №19 | Второй пищеторг
Работа или профессия
С 31.05.1962 по 12.09.1975
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
глад. продов.? в магазине №619 | Второй пищеторг
Рождение ребёнка
21.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давытев Рахимзян

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 01.08.1983 по 01.06.1984
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Уборщица в цех КИПиА | Казанский завод "Полимерфото"
Работа или профессия
С 02.06.1986 по 01.08.1986
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Уборщица в ЖКО | Казанский завод "Полимерфото"
Работа или профессия
С 07.11.1986 по 17.04.1989
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Кассир клуба "Полимерфото" | Казанский завод "Полимерфото"
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давытев Рахимзян

Образование
Неизвестно
Гусь-Хрустальный
Начальное образование 4 класса
Смерть
17.12.2016
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | В пос. Левченко, у себя дома (ул. Рахимова 17, кв. 25) | Свидетельство о смерти
Похороны
18.12.2016
Юдино, Сектор М/Т-5, №1232 город Казань, Россия
Юдинское кладбище | Удостоверение о захоронении
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