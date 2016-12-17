Давытева (Гизатуллина) Амина
Место рождения
Дата рождения22.04.1926
Дата смерти17.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Место жительства
С 22.04.1926 по 1930
с. Бакрче (тат. Олы Бакырчы) Апастовский район
Рождение
22.04.1926
Отец: Гизатуллин Сафиулла
Мать: Гизатуллина Хэтфикамал
Редакционно-издательский центр (РИЦ) | Әминә Давытева | Ислам диненә давамчы
Место жительства
С 1930 по 1946
Мезиновский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1946 по 1950
Шайтанка, Новолялинский, Свердловская область
Место жительства
С ?.01.1949 по 17.12.2016
Работа или профессия
С 21.03.1949 по 23.05.1949
село Фёдоровское, Кайбицкий район
Лесоруб | Деченевский Лесопункт Кайбицкого Леспромхоза Минлесбумпрома ТАССР
Работа или профессия
С 07.07.1949 по 22.02.1950
Грузчик автомашины | Транспортная контора тресто №40, автоколонна №1
Работа или профессия
С 23.02.1950 по 20.11.1950
Курсы шоферов | Транспортная контора тресто №40
Работа или профессия
С 21.11.1950 по 17.04.1951
Шофер | Транспортная контора тресто №40
Работа или профессия
С 18.04.1951 по 05.09.1951
Грузчик | Транспортная контора тресто №40
Работа или профессия
С 08.10.1951 по 04.05.1955
Рабочая по складу столовой №39 | Второй Казанский трест столовых
Рождение ребёнка
13.02.1953
Сын: Давытев Рауф
Отец ребёнка: Давытев Рахимзян
Рождение ребёнка
23.03.1955
Работа или профессия
С 28.01.1956 по 30.05.1956
Разнорабочий | Казанская База №1 Заготзерно
Рождение ребёнка
15.11.1957
Место жительства
24.10.1959
г. Казань, ул. Рахимова, д. 17 ,кв. 25
Регистрация по месту жительства
Работа или профессия
С 29.12.1959 по 30.05.1962
Ночная приемщица в магазине №19 | Второй пищеторг
Работа или профессия
С 31.05.1962 по 12.09.1975
глад. продов.? в магазине №619 | Второй пищеторг
Рождение ребёнка
21.01.1963
Работа или профессия
С 01.08.1983 по 01.06.1984
Уборщица в цех КИПиА | Казанский завод "Полимерфото"
Работа или профессия
С 02.06.1986 по 01.08.1986
Уборщица в ЖКО | Казанский завод "Полимерфото"
Работа или профессия
С 07.11.1986 по 17.04.1989
Кассир клуба "Полимерфото" | Казанский завод "Полимерфото"
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давытев Рахимзян
Образование
Неизвестно
Гусь-Хрустальный
Начальное образование 4 класса
Смерть
17.12.2016
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | В пос. Левченко, у себя дома (ул. Рахимова 17, кв. 25) | Свидетельство о смерти
Похороны
18.12.2016
Юдино, Сектор М/Т-5, №1232 город Казань, Россия
Юдинское кладбище | Удостоверение о захоронении