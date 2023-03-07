Соломахина (Вострикова) Агрипина Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1881
Отец: Востриков Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1906
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
вторым браком
Рождение ребёнка
01.07.1909
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Соломахин Петр Константинович
Смерть
Неизвестно