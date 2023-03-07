Соломахина (Вострикова) Агрипина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Вострикова) Агрипина Яковлевна

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Место рождения

Красивое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

После 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1881

Отец: Востриков Яков

Мать: не указана

Красивое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.01.1906

Муж: Соломахин Петр Константинович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
вторым браком
Рождение ребёнка
01.07.1909

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Соломахин Петр Константинович

Смерть
Неизвестно
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