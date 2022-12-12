Коновалов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Коновалов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1948
Сын: Коновалов Олег Васильевич
Мать ребёнка: Власова Матрёна Викуловна
Гридино, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно