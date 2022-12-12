Коновалов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Василий Иванович

Коновалов Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Коновалов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1948

Сын: Коновалов Олег Васильевич

Мать ребёнка: Власова Матрёна Викуловна

Гридино, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close